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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den bu iller için sağanak yağmur uyarısı - 4 Eylül Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den bu iller için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 4 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Akdeniz bölgeleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 07:22 Güncelleme: 04.09.2024 - 07:26
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        Bu iller için sağanak yağmur uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Denizli, Afyonkarahisar, Konya ve Niğde çevreleri ile Muğla'nın iç, Ankara’nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 30°

        Ankara

        Güneşli 29°

        İzmir

        Güneşli 35°

        Antalya

        Güneşli 33°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 27°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 28°

        Adana

        Sağanak Yağış 34°

        Diyarbakır

        Güneşli 37°

        Gaziantep

        Güneşli 34°

        Ağrı

        Güneşli 32°
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        Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

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