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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'in için yağmur, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı - 18 Haziran Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'in için yağmur, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağmur geçişi beklenirken, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli poyraz etkili olacak. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 07:17 Güncelleme: 18.06.2025 - 07:17
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        Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısı, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun batısında, kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 31°

        Ankara

        Güneşli 30°

        İzmir

        Güneşli 36°

        Antalya

        Güneşli 35°

        Trabzon

        Güneşli 24°

        Bursa

        Güneşli 30°

        Adana

        Güneşli 36°

        Diyarbakır

        Güneşli 34°

        Gaziantep

        Güneşli 32°

        Ağrı

        Güneşli 23°

        Hava sıcaklığının, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üstünde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın, Marmara’nın batısında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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