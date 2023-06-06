Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Bolu, Sinop ve Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurdun iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu, akşam saatlerine kadar Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BAKAN YERLİKAYA'DAN UYARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karadeniz'de sağanak yağışların oluşturduğu sel felaketine ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, "Bu turuncu uyarı Ordu'ya doğru gidecek ve perşembeden itibaren de bu yoğun yağışlar Karadeniz'den çıkacak" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Gülsan Küçük Sanayi Sitesi'nde selden mağdur olan esnafı ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Bakan Yerlikaya, Samsun'un Ladik ilçesinde 1, Amasya Kışlacık Köyü'nde 1 olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişiyle ilgili de arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.