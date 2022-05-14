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Meteoroloji'den haritalı uyarı! Tüm bölgelerde sağanak!

Son dakika hava durumuna göre Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Burdur, Antalya'nın iç batı ilçeleri, Kars, Ardahan, Hatay, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu

Son dakika: Meteoroloji'den 7 bölgeye sağanak uyarısı! MGM 14 Mayıs Cumartesi hava durumu raporu
Meteoroloji'den haritalı uyarı! Tüm bölgelerde sağanak!
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HABERTURK.COM

Son dakika Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Burdur, Antalya'nın iç batı ilçeleri, Kars, Ardahan, Hatay, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

SICAKLIK DOĞUDA 2-4 DERECE ARTIYOR

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

EGE'DE ORTA KUVVETTE RÜZGAR

Rüzgar genellikle batı ve güneybatı, Ege'de yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son dakika hava durumuna göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ise şöyle olacak:

ANKARA: 27, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 23, Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu.

İZMİR: 26, Parçalı bulutlu.

KOCAELİ: 27, Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu.

EDİRNE: 31, Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu.

A.KARAHİSAR: 23, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MUĞLA: 26, Parçalı bulutlu.

ADANA: 30, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 24, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, İçbatı ilçeleri ile gece saatlerinde doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY: 29, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

OSMANİYE: 30, Parçalı bulutlu.

ESKİŞEHİR: 26, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KAYSERİ: 26, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KONYA: 26, Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BOLU: 23, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KASTAMONU: 25, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 22, Parçalı bulutlu.

TRABZON: 23, Parçalı bulutlu.

ERZURUM: 21, Parçalı bulutlu.

KARS: 20, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

MALATYA: 27, Az bulutlu ve açık.

VAN: 19, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 28, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 28, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİİRT: 26, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 30, Parçalı ve az bulutlu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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