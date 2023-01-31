Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının Akdeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu
ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
İZMİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ADANA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu yağmurlu
ERZURUM °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
YORUMLAR