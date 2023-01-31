Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu DONACAĞIZ! Son dakika: Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı! Bu iller dikkat
ABONE OL

Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı! Bu iller dikkat

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneyi kar yağışlı, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu ise sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DONACAĞIZ! Son dakika: Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı! Bu iller dikkat
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Akdeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

İZMİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ADANA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu yağmurlu

ERZURUM °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Esenyurt'ta iş yerindeki feci yangında köpek ve güvercinler can verdi
GÜNDEM İş yerindeki yangında köpek ve güvercinler can verdi
Ankara'da otomobil takla attı; anne yaralandı, kızı öldü
GÜNDEM Feci kazada anne yaralandı, kızı öldü
Ankara'da kar yağışı etkili oldu
GÜNDEM Başkent'te kar yağışı
Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
GÜNDEM İki grup arasında silahlı kavga! 4 yaralı
Ocak 2023 MTV ödemesinde son gün! MTV ödemesi ne kadar, nasıl ve nereden yapılır?
GÜNDEM MTV ödemesinde son gün!
TAŞERONE KADRO SON DURUM | 90 bin taşerona kadro verilecek mi, hangi tarihte gelecek ve kimleri kapsayacak?
GÜNDEM Taşerona kadroda son durum
GSS BORÇLARI 2023 | Genel Sağlık Sigortası GSS prim borcu silindi mi, sorgulaması nasıl ve nereden yapılır?
GÜNDEM GSS prim borcu son durum!
Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü
GÜNDEM Apartmandan çıkarken öldürüldü!
Antalya Serik'te dolu yağışı etkili oldu
GÜNDEM Dolu yağışıyla beyaz büründü
Karabük'te kontrolden çıkan cip, 6 araca çarptı
GÜNDEM Kontrolden çıkan cip, 6 araca çarptı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.