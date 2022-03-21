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Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 5 il için sarı, 5 il içinde turuncu uyarı yapıldı. Edirne ve İstanbul hariç Marmara Bölgesi karla karışık yağmurlu, Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri yağmurlu iç kesimleri kar yağışlı ve Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleri kar yağışlı olacak. Hava sıcaklıkları Türkiye gelinde 1-3 derece artacak. Diğer yandan buzlanma ve don uyarısı devam ediyor.

Son dakika: Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
Kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), Batı Karadeniz, Orta ve doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Konya, Ankara, Kırşehir, Sivas, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı, ancak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

ANKARA °C, 3°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

İZMİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 6°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

TRABZON °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, 1°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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