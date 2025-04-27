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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat! | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Göller Yöresi, Uşak, Afyonkarahisar, Bolu, Kastamonu, Çankırı, Ankara ve Çorum'da kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 07:33 Güncelleme: 27.04.2025 - 07:33
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        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege (Muğla kıyıları hariç), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nu kuzeyinin(Tunceli hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Göller Yöresi, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi, Bolu ve Kastamonu, Çankırı'nın batı, Ankara ve Çorum'un kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 17°

        Ankara

        Parçalı Bulutlu 19°

        İzmir

        Parçalı Bulutlu 25°

        Antalya

        Güneşli 22°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 16°

        Bursa

        Yağmurlu 19°

        Adana

        Parçalı bulutlu 26°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 24°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 24°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu 17°

        Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Göller Yöresi, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi, Bolu ve Kastamonu, Çankırı'nın batı, Ankara ve Çorum'un kuzey ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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