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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağmur ve toz taşınımı uyarıları - 9 Nisan Hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağmur ve toz taşınımı uyarıları

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin büyük bölümü kuvvetli sağanak yağmurların etkisi altında. Marmara'nın doğusu, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Muş, Bitlis, Ağrı, Şırnak, Siirt ve Hakkari, Antalya ve Van'da kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı etkili olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 07:25 Güncelleme: 09.04.2025 - 07:25
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        Kuvvetli sağanak yağmur ve toz taşınımı uyarıları
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Muş, Bitlis, Ağrı, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Antalya'nın batı, Van'ın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

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        İstanbul

        Parçalı bulutlu 11°

        Ankara

        Yağmurlu

        İzmir

        Kısmen Güneşli 14°

        Antalya

        Yağmurlu 18°

        Trabzon

        Yağmurlu 10°

        Bursa

        Kısmen Güneşli

        Adana

        Parçalı Bulutlu 24°

        Diyarbakır

        Sağanak Yağış 23°

        Gaziantep

        Güneşli 22°

        Ağrı

        Yağmurlu 11°

        Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derece azalarak mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Muş, Bitlis, Ağrı, Şırnak, Siirt ve Hakkari çevreleri ile Antalya’nın batı, Van’ın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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