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Son dakika! Meteoroloji'den uyarı! Yağışlar devam ediyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun kuzeyi sağanak yağışlı, Kars ve Ardahan çevreleri ise kar yağışlı. Yağışların Trakya'da kuvvetli olması beklenirken, sel ve su baskınına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

YAĞMUR| Son dakika hava durumu: Meteoroloji uyardı! İstanbul - Ankara
Uyarı geldi! Sağanak bu illerde devam ediyor
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Samsun ve Çankırı çevreleri, Ankara'nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, gece saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 18°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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