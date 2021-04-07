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Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu! Bu akşam Trakya'dan giriş yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önemli bir duyuruda bulundu. Açıklamada, Marmara Bölgesi'nin, bugün gece saatlerinden itibaren Trakya'dan başlayarak, soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği bildirildi. İstanbul Valiliği'nden de soğuk ve yağışlı hava uyarısı yapıldı

SON DAKİKA: Meteoroloji duyurdu! Bu akşam başladı
Meteoroloji duyurdu! Bu akşam başladı
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DHA

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, beklenen yağışların, yarın Marmara (Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) çevrelerinde genellikle yağmur ve sağanak, Trakya´nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde, cuma günü bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, cumartesi günü ise Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçmesinin beklendiği bildirildi.

DHA'nın haberine göre açıklamada, rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiği, hava sıcaklıklarının bölge genelinde yarından itibaren 6 ile 10 derece azalarak, gelecek hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

Meteoroloji yetkilileri, soğuk ve yağışlı havanın neden olabileceği sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağışlar ile kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da, "Bölgemiz bu gece saatlerinden itibaren, Trakya'dan başlayarak soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor" denildi.

Açıklamada 3 gün boyunca yağış durumu şu şekilde belirtildi:

Perşembe günü Marmara (Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) çevrelerinde genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, Cuma günü bölge genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış, Cumartesi günü de Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde aralıklı sağanak yağışlı görülecek. Rüzgâr ise, Kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerinden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esecek."

Hava sıcaklıklarının ise perşembe gününden itibaren hissedilir derecede (6 ila 10) azalacağı ve önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi beklendiği kaydedilirken, "Soğuk ve yağışlı havanın sebep olabileceği sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağışlar ile kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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