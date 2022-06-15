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Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu bölgeler dikkat

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; öğle saatlerinden itibaren Marmara, iç Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeler gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların Rize, Artvin, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu bölgeler dikkat
Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu bölgeler dikkat
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, (Kırklareli ile İstanbul'un Avrupa Yakası hariç) Marmara bölgesi, Güney ve İç Ege, Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Çankırı ve Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize, Artvin, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize, Artvin, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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