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Yurt genelinde yarından itibaren sıcaklıklar düşüyor. Yurdun batı kesimlerinde 1-2 derecelik düşüş yaşanırken İç ve Batı Anadolu'da sıcaklık 3-4 derece azalarak yerini yağmur ve kar yağışına bırakıyor. İşte Meteoroloji'den edinilen bilgilere göre yurdumuzda beklenen 3 günlük sıcaklıklar ve hava durumu...

İÇ ANADOLU'DA 4 DERECELİK DÜŞÜŞ VE KAR

Yarından itibaren sıcaklıklarda düşüş özellikle İç Anadolu'da yaşanıyor. Bugün 9 derece olan Ankara'da sıcaklık yarın 5 dereceye kadar düşüyor. Sıcaklık, Eskişehir'de 3, Konya'da ise 4 derece azalıyor. Yarın Ankara'da yağmur beklenirken, bölge genelinde ve özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı tahmin ediliyor. İstanbul ve İzmir'de de sıcaklığın 1-2 derece azaldığı görülüyor. İstanbul ve İzmir'de sağanak beklendiğini de belirtmek gerekiyor.

PERŞEMBE GÜNÜ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Perşembe günü ise İstanbul ve İzmir'de sıcaklıklarda düşüş 2-3 dereceyi bulurken İç Anadolu genelinde bu fark 5-6 dereceye kadar çıkıyor. Başkent başta olmak üzere bölgenin tamamında kar yağışı bekleniyor. Yetkililer özellikle sabah saatlerinde sürücüleri sis ve don olayına karşı uyarıyor. Kar yağışı Doğu Anadolu'nun tamamında da etkisini hissettiriyor.

CUMA GÜNÜ SAĞANAK VE KAR

Cuma günü ise İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da bugüne oranla sıcaklık 3 derece azalıp 8 dereceye düşerken İzmir'de parçalı bulutlu (11) bir hava öngörülüyor. İç ve Orta Anadolu'da ise sıcaklıkların 1-2 dereceye kadar ineceği ve kar yağışının devam edeceği Meteoroloji haritasında yer alıyor.