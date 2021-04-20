Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polise dava 0:00 / 0:00

DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 31 Mayıs 2011 tarihindeki Hopa mitingi öncesi ve sonrası çıkan olaylarda kalp krizi geçiren emekli öğretmen Metin Lokumcu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA'da yer alan habere göre, olayla ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan´ın da bulunduğu 13 polis hakkında `taksirle ölüme neden olma´ suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Hopa Asliye Ceza Mahkemesi´nce kabul edildi.

ÖLÜMDE GAZLA NEDENSELLİK BAĞI

Metin Lokumcu´nun hayatını kaybetmesinde, kimyasal gazla nedensellik bağı olduğu yönünde Türk Tabipler Birliği Bilimsel Araştırma Kurulu´nca hazırlanan rapora yer verilen iddianamede; adı geçen polislerin, yoğun şekilde gaz kullanmaları ve gaz kullanma talimatı vermeleri nedeniyle Lokumcu´nun ölümünden taksir düzeyinde sorumluluklarının olduğu belirtildi.

DURUŞMA TRABZON´DA

Öte yandan Hopa Asliye Ceza Mahkemesi, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, kamu güvenliğinin tehlikeye düşmemesi için davanın yerinin değiştirilmesini talep etti. Metin Lokumcu'nun ölümüne ilişkin duruşma, `kamu güvenliği´ gerekçesiyle Trabzon´a alındı. Davanın ilk duruşması, yarın Trabzon 2´nci Asliye Ceza Mahkemesi´nde görülecek.