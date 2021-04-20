Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polise dava

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemYargıSon dakika: Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polise dava - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberler... Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polise dava

Artvin'in Hopa ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 2011 yılındaki mitingi öncesi çıkan olaylarda polisin sıktığı biber gazı ile fenalaştığı öne sürülüp, hastanede yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu (55) ile ilgili yürütülen soruşturmada 10 yıl sonra dava açıldı. Lokumcu'nun ölümü ile ilgili 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 13 polis, hakim karşısına çıkacak

Son dakika: Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polise dava - Haberler
Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polise dava
0:00 / 0:00
DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 31 Mayıs 2011 tarihindeki Hopa mitingi öncesi ve sonrası çıkan olaylarda kalp krizi geçiren emekli öğretmen Metin Lokumcu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA'da yer alan habere göre, olayla ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan´ın da bulunduğu 13 polis hakkında `taksirle ölüme neden olma´ suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Hopa Asliye Ceza Mahkemesi´nce kabul edildi.

ÖLÜMDE GAZLA NEDENSELLİK BAĞI

Metin Lokumcu´nun hayatını kaybetmesinde, kimyasal gazla nedensellik bağı olduğu yönünde Türk Tabipler Birliği Bilimsel Araştırma Kurulu´nca hazırlanan rapora yer verilen iddianamede; adı geçen polislerin, yoğun şekilde gaz kullanmaları ve gaz kullanma talimatı vermeleri nedeniyle Lokumcu´nun ölümünden taksir düzeyinde sorumluluklarının olduğu belirtildi.

DURUŞMA TRABZON´DA

Öte yandan Hopa Asliye Ceza Mahkemesi, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, kamu güvenliğinin tehlikeye düşmemesi için davanın yerinin değiştirilmesini talep etti. Metin Lokumcu'nun ölümüne ilişkin duruşma, `kamu güvenliği´ gerekçesiyle Trabzon´a alındı. Davanın ilk duruşması, yarın Trabzon 2´nci Asliye Ceza Mahkemesi´nde görülecek.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Alinur Aktaş'ın testi pozitif çıktı!
GÜNDEMAlinur Aktaş'ın testi pozitif çıktı!
Bursluluk sınavı ne zaman? MEB Bursluluk Sınavı 2021 tarihi açıklandı mı? İOKBS tarihi...
GÜNDEMBursluluk sınavı ne zaman 2021?
Son dakika: İçişleri duyurdu! TESUD yönetimi görevden uzaklaştırıldı - Haberler
GÜNDEMİçişleri duyurdu! TESUD yönetimi görevden ...
Esenler'de kadın cinayeti! SON DAKİKA: Yıldız Gül'ün ağabeyisi de gözaltına alındı
GÜNDEMKız kardeşini boğazından bıçakladı!
SON DAKİKA: Çocukların kavgasında mahalle karıştı
GÜNDEMÇocukların kavgasında mahalle karıştı
Memleketinde Kemal Sunal müzesi kuruluyor! Kemal Sunal müzesi nerede?
GÜNDEMMemleketinde Kemal Sunal Müzesi kurulacak
Aşılamada lider ülkeler
GÜNDEMAşılamada lider ülkeler
İSTANBUL'DA YAŞADI! Son dakika: Yabancı uyruklu 11 kişiyi rehin aldılar! - Haberler
GÜNDEMYabancı uyruklu 11 kişiyi rehin aldılar!
Son dakika: Muharrem İnce taburcu oldu - Haberler
GÜNDEMMuharrem İnce taburcu oldu
Korkmaz Karaca'ya yeni görev - Haberler
GÜNDEMKorkmaz Karaca'ya yeni görev