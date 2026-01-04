Habertürk
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Metrobüs şoförü, lodosta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçmeye çalışan motosikletlilere kalkan oldu | Son dakika haberleri

        Metrobüs şoförü, lodosta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçmeye çalışan motosikletlilere kalkan oldu

        İstanbul'da etkili olan kuvvetli lodos motosikletlilere zor anlar yaşattı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmeye çalışan motosikletlilere metrobüs şoförü kalkan olarak yardımcı oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 11:05 Güncelleme: 04.01.2026 - 11:07
        Metrobüs kalkan oldu
        İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şiddetli lodos nedeniyle ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücülerine metrobüs şoförü siper oldu. O anlar kameralara yansıdı.

        İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle özellikle motosiklet sürücüleri zor anlar yaşadı.

        Yer yer saatte 85 kilometreyi şiddetli rüzgar nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücülerinin imdadına metrobüs şoförü yetişti.

        Köprü üzerinden geçen metrobüs şoförü yavaşlayarak motosiklet sürücülerine adeta siper oldu. O anlar araç kameralarına saniye saniye yansıdı.

        Köprüyü geçen motosiklet sürücüleri, metrobüs şoförüne korna çalarak teşekkür etti.

