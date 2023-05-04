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Kör eden yumruğa 5 yıl ceza! Metrobüsteki feci saldırıda karar açıklandı

İstanbul'da metrobüste maske uyarısında bulunduğu Ömer Senem tarafından saldırıya uğrayan ve bir gözü görme kabiliyetini yitiren Şükrü Turan ile davada karar açıklandı. Davada sanık Ömer Senem, 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı

Son dakika haberi: İstanbul Metrobüsteki feci saldırıda karar açıklandı! Kör eden yumruğa 5 yıl ceza!
DHA

Avcılar'da metrobüste kendisini maske takması konusunda uyaran güvenlik görevlisi Şükrü Turan'a yumruk atarak tek gözünü kaybetmesine neden olan Ömer Senem 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA'da yer alan habere göre Küçükçekmece 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ömer Senem, şikâyetçi Şükrü Turan ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz hakkı verilen Ömer Senem, "Şükrü Turan metrobüsten indikten sonra bana vurmadığını iddia etmiş ise de, güvenlik görevlisinin yanında bana vurdu. Çenemdeki darp raporu da bu eyleme dayalı oluşmuştur. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme, Ömer Senem´in müştekinin organlarının birinde işlevini yitirmesine neden olduğunu belirtti.

Ayrıca, mahkeme kararında şu ifadelere yer verdi. "Olay dünya sağlık güvenliğini de tehdit eden pandemi sürecinde üstelik bulaşıcı hastalığın en yaygın şekilde yayılması beklenen metrobüste yaşanmıştır. Ömer Senem, kurallara uymayarak, duyarlılık göstermemiş, kendisinden daha fazla empati beklenmiştir. Ancak uyarıya rağmen maskesini takmamış ve kalabalık ortamda yolculuğa devam etmiştir. Beyanında belirttiği şekilde maske nedeniyle rahatsız oluyor ise, metrobüsten inmesi gerekirken inmeyerek başkalarının sağlık güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde yolculuğuna devam etmesi nedeniyle başlayan tartışmada, ilk haksız hareketi yapmıştır." Mahkeme Ömer Senem´in `Kasten ağırlaşmış yaralama´ suçundan 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 25 Haziran 2021'de Şükrü Turan'ın Beylikdüzü-Mecidiyeköy hattında çalışan metrobüse bindiği anlatıldı. Şirinevler'e giden özel güvenlik görevlisi Turan'ın, şüpheli Ömer Senem'i maskesiz görmesi üzerine uyarıda bulunduğu, taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü belirtildi. Şüpheli Senem'in, Turan'a yumruk attığı belirtilen iddianamede, 'Kemik kırılmasına neden olacak şekilde kasten yaralama'" suçundan 1 yıl 6 aydan, 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Saldırıya uğrayan Ş&uuml;kr&uuml; Turan
Saldırıya uğrayan Şükrü Turan

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