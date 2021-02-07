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HaberlerGündemSON DAKİKA! Mezar başındaki ışık, 18 yıl sonra söndü
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Mezar başında 18 yıldır yanan ışık, anne taşınınca söndü

Antalya'da, 'liposuction' yöntemiyle basenlerindeki yağları aldırdıktan sonra hayatını kaybeden Berna Şallı'nın mezarında 18 yıldır yanan ışık, kentsel dönüşüm nedeniyle anne başka bir eve taşınınca söndü. Anne Ayşe Şallı’nın kızının hayattayken karanlıktan korktuğu için öldükten sonra mezarını aydınlattığı öğrenildi

SON DAKİKA! Mezar başındaki ışık, 18 yıl sonra söndü
Mezar başındaki ışık, 18 yıl sonra söndü
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İHA

Antalya'da, liposuction yöntemiyle basenlerindeki yağları aldırdıktan sonra 18 yıl önce hayatını kaybeden 28 yaşındaki ziraat mühendisi Berna Şallı'nın mezarı başında 18 yıldır yanan ışık, kentsel dönüşüm nedeniyle anne başka bir eve taşınınca söndü.

Bir kargo şirketinde çalışan Berna Şallı, düğününden bir ay önce basenlerindeki yağlardan kurtulmak istedi. 65 kiloluk Berna'ya liposuction yapıldı ve vücudundan 7 kilo yağ alındı. Ancak 28 yaşındaki genç kız, ameliyattan sonra rahatsızlandı. İkinci kez bıçak altına yatmak zorunda kalan Berna, ameliyat sırasında hayatını kaybetti.

MEZARLIK YAKININDA EV ALDILAR

3 Ağustos 2003 tarihinde yaşamını yitiren Berna Şallı'nın ailesi, kızlarının mezarına özel izin alarak bazı düzenlemeler yaptı. Ziraat mühendisi Berna Şallı'nın ailesi, mezarlık yakınından bir ev alarak buradan kurduğu düzenekle kızlarının mezarına aydınlatma sistemi kurdu.

ANNE TAŞININCA IŞIK SÖNDÜ

Anne Ayşe Şallı'nın kızının hayattayken karanlıktan korktuğu için öldükten sonra mezarını aydınlattığı öğrenildi. Ayşe Şallı’nın kentsel dönüşüme girecek olan evinden Kepez ilçesine taşınmasıyla kızının mezarında 18 yıldır yanan ışık söndü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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