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Mezarlıktaki o iddiaların ardından savcılık harekete geçti

Kaabük'ün Safranbolu ilçesinde, belediyenin 'Mezar Yeri Kazım ve Defin İşi' ihalesini alan firmanın, mezarlıkta izinsiz kazı yaparak lahit bulduğu iddiası üzerine savcılık soruşturma başlattı. Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nca mezarlıkta yapılan incelemede söz konusu kazının mezar açma amacıyla yapılmadığı ve kaçak olduğu tespit edildi. Belediye, bunun üzerine firma ile sözleşmesini feshetti.

SON DAKİKA! Mezarlıktaki o iddiaların ardından savcılık harekete geçti - HABERLER
Mezarlıktaki o iddiaların ardından savcılık harekete geçti
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DHA

Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesinde belediye, 24 Şubat 2021'de 'Mezar Yeri Kazım ve Defin İşi' ihalesi düzenledi. Her yıl yenilenen ihaleyi bu yıl en düşük teklifi veren Kastamonulu firma aldı.

Karaali Mahallesindeki mezarlık girişine çalışanların kullanması için konteynır koyan firmanın, mezarlığın içinde de kaçak kazı yaptığı ileri sürüldü.

Firmanın, tarihi eser aramak amacıyla kazıyı yaptığı ve bir lahit bulduğu iddia edilirken, savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.


SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI


Safranbolu Cumhuriyet Başsavcılığı da bunun üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca, mezarlıkta polis ve zabıta görevlileri eşliğinde inceleme yapıldı. Geçen 18 Mart'ta yapılan inceleme rapor haline getirilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'na da iletildi.

Raporda, mezarlıkta 129 santimetreye 102 santimetre ölçülerinde 57 santimetre derinliğinde çukur tespit edildiği, etrafında da hafriyat toprakları görüldüğü belirtildi.

Açılan çukurun niteliğinin tespit edilmesi amacıyla kazı alanının genişletildiği ve merdiven benzeri bir yapı ortaya çıkarıldığı, bunun da ana kaya ile bağlantılı olduğunun tespit edildiği vurgulandı.

Bu yapının insan müdahalesi sonucu oluşturulduğu kanaatine varıldığı aktarıldı. Raporda, söz konusu çukurun mezar kazmak amacıyla yapılmadığı, 2863 Sayılı Kanunun 9'uncu maddesinde yer alan izinsiz kazı yapılmaması kuralına aykırı davranıldığının tespit edildiği belirtildi. Raporda, kazı alanı ve çevresinde yapılan incelemede ise lahde rastlanmadığı kaydedildi. Çukurun etrafında güvenlik önlemi alınarak, alanın kapatıldığı da raporda yer aldı.


BELEDİYE SÖZLEŞMEYİ FESHETTİ


Gelişmeler üzerine Safranbolu Belediyesi, firma ile sözleşmesini feshetti. Mezar kazım ve defin işi ise geçici olarak doğrudan temin yöntemiyle daha önceki yıllarda işi yapan firmaya verildi. Yeni ihalenin önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi.


FİRMA SAHİBİ İDDİALARI YALANLADI


Firma sahibi Özlem Altınsoy'un konuyu haberleştiren yerel televizyon kanalına gönderdiği ses kaydında, "Lahitin bulunduğu gün, hepsi bende delilli ispatlı, hepsini belediyeye gönderdim" şeklindeki sözleri yerel internet sitelerinde haber oldu. Altınsoy, ardından yazılı açıklamada bulunarak kaçak kazı iddialarını yalanladı.

Firmanın işe başladığı günden itibaren asılsız iddialarla haberlerin yayımlandığını ifade eden Altonsoy, "İddia edildiği gibi ortada bir define, lahit bulunmadığı gibi, tarihi eser kaçakçılığına vücut veren bir eylem kesinlikle söz konusu değildir. Şahsım ve şirketim aleyhine yapılan her türlü yanlı ve gerçek dışı haber ile alakalı olarak hukuksal süreçlere başlandığını da bildirmek isterim" dedi.


BAŞKAN KÖSE: LAHİT BULUNDUĞU İDDİASI GERÇEK DIŞI'


Safranbolu Belediye Başkanı CHP'li Elif Köse de konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Şehir mezarlığında lahit bulunduğu iddialarının gerçek dışı olduğunu ifade eden Köse, "Yerel yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada yer alan şehir mezarlığında çıktığı ve kaçırıldığı iddia edilen tarihi eserle alakalı haberler tamamen gerçek dışıdır. Mesailerimizin bir bölümünü bariz gerçek dışı olan iddiaların düzeltilmesiyle uğraşmaktan memnun olmadığımızı bir kez daha belirtmekte fayda görüyorum. Bir firma yetkilisinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı, bu eylemini itiraf ettiği ve belediye başkan yardımcımız ve diğer belediye yetkililerinin bu duruma sessiz kaldığı şeklindeki haber gerçek dışı, mantık dışı, maksatlı ve üzücüdür" ifadelerini kullandı.


MEZAR YANLIŞ KAZILMIŞTI


Öte yandan söz konusu firma ihaleyi aldıktan sonra 27 Şubat'ta yanlış mezar kazımı ile de gündeme gelmişti. Hayatını kaybeden Erdoğan Kocabayır'ın cenazesinin defnedileceği mezar yeri gecikmeli ve yanlış kazılınca ailenin duruma tepki gösterdiği, imamın mezarın dini kurallara uygun kazılmadığı gerekçesiyle cenazenin defnine izin vermediği, mezar yerinin düzeltilmesinin ardından defin işleminin gerçekleştiği belirtildi. Safranbolu Belediyesi ise yanlış mezar kazımı ile ilgili Kocabayır ailesinden özür dilemişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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