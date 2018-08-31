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Son dakika: MHP: Af konusunda geri adımımız yok

Son dakika... MHP kulislerinde af teklifinin gündeme gelme gerekçelerine bir kez daha vurgu yapılıyor. MHP, hazırladıkları teklifin tartışmaya açık olduğunu, diğer partilerin istedikleri gibi katkı verebileceğini dile getiriyor

31.08.2018 - 07:58 | Güncelleme:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in MYK toplantısı sonrasında, “af gündemimizde yok” açıklaması MHP’de de dikkatle izlendi. MHP, af teklifini TBMM’ye sunma konusunda kararlı.

Önder Yılmaz'ın Milliyet'teki haberine göre, MHP kulislerinde af teklifinin gündeme gelme gerekçelerine bir kez daha vurgu yapılıyor. Cezaevlerindeki kapasite sorunu ile tutuklu ve hükümlü sayısına işaret ediliyor. Koğuşlarda nöbetleşe uyuma ve insan haklarına aykırı şartlara dikkat çekiliyor. Öte yandan cezaevinde 200 bine yakın adli suçlunun terör örgütlerinin etkisi altına girerek, “isyan” başta olmak üzere devleti zora düşürecek olaylar çıkarabileceği ihtimaline vurgu yapılıyor. “Kader mahkumlarının” topluma kazandırılması ve toplumdaki bu beklentinin dikkate alınması gerektiği ifade ediliyor.

Af teklifinin gündeme gelmesiyle birlikte MHP Genel Merkezi ve yöneticilerinin telefonları susmuyor. MHP, af düzenlemesinin ne zaman çıkacağı ve kimleri kapsayacağı konusunda soru yağmuruna tutuluyor. Sosyal medyadaki tartışma ve yürütülen kampanyalar da yakından izleniyor. Bu talepleri dikkate alan MHP, AK Parti ve diğer muhalefet partileriyle de görüşerek af teklifini Meclis’e sunmaya hazırlanıyor.

MHP, hazırladıkları teklifin tartışmaya açık olduğunu, diğer partilerin istedikleri gibi katkı verebileceğini dile getiriyor. Halkın taleplerinin görmezden gelinemeyeceğini savunan MHP, diğer partilerin de belli bir noktaya geleceğine, toplumsal barışa katkı vermekten kaçınmayacağına inanıyor.

"KENDİ TAKDİRLERİ"

Bahçeli’nin af düzenlemesinden vazgeçmelerinin söz konusu olmayacağını, seçim beyannamesinde yer aldığı gibi sonuna kadar, aynı kararlılıkla takibini yapacaklarını dile getirdiği öğrenildi. MHP’nin milletvekili sayısının 50 olduğunu ve yapabileceklerinin en iyisini yapacaklarını vurgulayan Bahçeli’nin AK Parti’nin tutumunu ise, “kendi takdirleri” diye değerlendirdiği bildirildi. Bahçeli’nin, “Af konusu toplumsal bir ihtiyaç haline geldi. Bu konuda bizim geri adım atmamız düşünülemez” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

MHP yönetimi, af teklifini olgunlaştırdıktan sonra Bahçeli’ye sunacak ve son şeklini bu aşamadan sonra verecek. Ardından AK Parti ve diğer partilerle temasa geçecek olan MHP, bir ilerleme kaydedilsin veya edilmesin teklifi TBMM Başkanlığı’na sunacak.

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YORUMLAR 15
  • Misafir 1 dakika önce
    Başkanlık gelecek ekonomi uçacak diyordunuz erken seçim istedin ülkenin durumu ortada allah affetmedikten sonra af neye yarar
  • Misafir 3 dakika önce
    bahçeli nin bir bildiği vardır boşa devlet adamı değildir
  • Misafir 4 dakika önce
    Millet idam diyordu mitingde bunlar af diyor. Anlamis değilim
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