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Son dakika: AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklamalar

Son dakika haberi... AK Parti MYK Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. MHP'nin af teklifini değerlendiren Ömer Çelik, "Pozisyonumuzu koruyoruz. Gündemde af yok" dedi. Macron'un Türkiye'ye yönelik sözlerine değinen Çelik, "Hayretle karşılıyoruz. Türkiye ne zaman özgür, güçlü bir politika sergilerse Türkiye'ye İslamcılık ve Osmanlıcılık yapıştırılıyor. Metni açıkça okudum. Kullandığı kavramlara hakim değil" ifadelerini kullandı. Çelik, 'Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı devam edecek mi?' sorusuna da yanıt verdi

29.08.2018 - 18:13 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısı 3 saatin ardından sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalar yaptı. Çelik, MYK'da yerel seçimlerin masaya yatırıldığını, millet bahçeleri ve millet kıraathaneleri gibi projeler ile yatay mimari konusunu takip ettiklerini söyledi. Af konusunda AK Parti'nin tutumunun aynı olduğunu belirten Çelik, "Gündemimizde bu konu yok. Pozisyonumuzu koruyoruz" dedi. Çelik, Macron'un Türkiye'yi hedef alan sözlerine çok sert yanıt verirken, Hollanda'daki Hazreti Muhammed konulu skandal karikatür yarışması ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

 "Geldiğimiz dönemde şehir siyaseti önemli bir hale geliyor. Götürülen hizmetin hem şehirlerin altyapısını düzeltmek hem şehirlerin yaşanabilir olması açısından önemli. Cumhurbaşkanımız yatay mimariye önem veriyor. Bunu takip ediyoruz. Millet bahçelerinin, millet kıraathanelerinin yapılması yeni hizmetler olarak hayata geçirilmesini takip ediyoruz. Raporlar burada kalmıyor. İlgili başkanlarımız bunu incelemeye devam edecekler. Yerel seçimleri güçlü bir biçimde gündeme almış bulunuyoruz."

"Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü ile ilgili çok önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Türkiye'nin geleceğe bakarken tarihi bir perspektife sahip olması önemli. Büyük Taarruz'un da yıl dönümüydü. Bundan sonra da tarihin önemli noktaları, dönüm noktaları zincir şekilde değerlendirilmeye çalışılacak. Bu zaferlerin diri tutulması önemli. 30 Ağustos'u kutlayacağız. Şimdiden kutlu olsun."

"GÜNDEMİMİZDE YOK"

Af tartışmaları - "Gündemimizde bu konu yok. Pozisyonumuzu koruyoruz. Gündemde af yok. İzliyoruz."

"MACRON YANLIŞ YAPMIŞTIR"

Macron'un açıklamaları - "Hayretle karşılıyoruz. Türkiye ne zaman özgür, güçlü bir politika sergilerse Türkiye'ye İslamcılık ve Osmanlıcılık yapıştırılıyor. Metni açıkça okudum. Kullandığı kavramlara hakim değil. Türkiye'nin kurucu liderinin izinde ilerleyen bir Türkiye var. Kendisi biraz yakından takip ederse bu açıklamalarının aşırı grupların işine yaradığını göreceği makaleler vardır. Bu söylemleri söyleyenlerin DEAŞ'ın tuzağına düştüğünü görür. Bunlar orta düzeyde oryantalist yaklaşımlardır. Gelişmiş bir oryantalist yaklaşım bile değildir. Çağın gerisinde kalmıştır. Son derece yanlıştır. Türkiye'nin AB'den uzaklaştığını söylüyor. Demokratik konularda, refahın paylaşımı konusunda son derece cimri yaklaşıyorlar. Terörle mücadelede, göçmenlerin barınması konusunda son derece cömert isteklerde bulunuyorlar. Fransa ne kadar Avrupa devleti ise, Türkiye de o kadar Avrupa devletidir. Bu tartışmasızdır. Türkiye yalnızca terörle mücadele edecek, göçmenleri barındıracak ülke değildir. Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler tam üyelik müzakereleridir. Macron konuşmasında yanlış yapmıştır. İslami terör ifadesinin kimsenin işine yaramadığını söylemek isteriz."

"CUMHUR İTTİFAKI YEREL SEÇİMLERDE OLUR OLMAZ, DEĞERLENDİRMEMİZ YOK"

Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı devam edecek mi? - "Cumhur İttifakı'nın milletimizde karşılığını gördük. İttifakın kıymetinin altını çiziyoruz. Yerel seçimlerde böyle bir şey olur olmaz, değerlendirmemiz yok. Böyle bir şey olursa açıkça paylaşırız. İttifaka bağlılığımızın altını çiziyoruz."

"WİLDERS DENİLEN ŞAHIS BİRİNCİ SINIF IRKÇIDIR"

Hollanda'daki Hazreti Muhammed konulu karikatür yarışması - "Wilders denilen kişi birinci sınıf ırkçıdır. Faşist kelimesini hak eden bir kişidir. Haddini aşan girişimlerde bulunuyor. Hollanda hükümeti bu şahsın kampanyasının yanlış olduğunu, kendilerini bağlamadığını ancak düşünce özgürlüğünden dolayı müdahale edemediklerini söylüyorlar. HZ. Muhammed, HZ. Musa, HZ. İsa hepsi peygamberlerdir. Düşünce özgürlüğü şeklinde değerlendirilmesi bu faşistlerin daha yükselmesini sağlıyor. Aşırı sağcılar, Avrupa'nın DEAŞ'ıdır."

"İSTİKLAL CADDESİ GİBİ YERLERDE EYLEMLERE ASLA MÜSAADE EDİLMEYECEK"

Cumartesi anneleri konusu - "Anneliğin siyaseti ve ideolojisi yoktur. Gelişmeler sonrası bu önlemleri almak zorunlu olmuştur. Bu annelere karşı bir tutum değildir, İçişleri Bakanı'mız bunu açıkça söyledi. Terör gruplarının bu alanı açıkça istismar etmesi ile ilgilidir. Bu siyasi istismar partisi provokatif olaylar sergileme çabasındadır. Provokatif olaylar olmasına müsaade edilmeyecektir. Anneler ve evlatları ile ilgili derdi olana kapımız açıktır. İstiklal Caddesi gibi yerlerde eylemlere asla müsaade edilmeyecek. Eylemi AK Parti bile düzenliyor olsa müsaade edilmeyecek. Valilik nereyi gösterirse orada yapılabilir. Evlat acısı yaşayan annelere saygılarımızı sunuyoruz. Bu tavrın annelere gibi gösterilmesini kabul etmiyoruz."

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