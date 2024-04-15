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        Haberler Gündem Politika Son dakika: MHP'de A Takımı belli oldu

        MHP'de A Takımı belli oldu

        17 Mart'taki kurultayda 11'inci kez güven tazeleyen Devlet Bahçeli, yeni 'A Takımını' belirledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 15:37 Güncelleme: 15.04.2024 - 15:39
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        MHP'de A Takımı belli oldu
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        MHP'de yeni A Takımı belli oldu.

        MHP’nin 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda seçilen yeni Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu, ilk toplantısını yaptı.

        MHP Lideri Devlet Bahçeli başkanlığında 75'i asil 100 üyeden oluşan MYK ile 9'u asil 14 üyeli Merkez Disiplin Kurulu toplandı.

        17 Mart'taki kurultayda 11'inci kez güven tazeleyen Devlet Bahçeli, yeni 'A Takımını' belirledi.

        Buna göre MHP'nin Başkanlık Divanı şu isimlerden oluştu:

        Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın

        Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız

        Siyasi İşler, Parlamento ve Yürütme ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı

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        Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Aksu

        Medya, İletişim ve Dijital mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir

        Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya

        Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yarımcısı İlyas Topsakal,

        Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter

        Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz

        Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul

        Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım

        Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu

        Genel Sekreter İsmet Büyükataman

        Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı

        Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu.

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