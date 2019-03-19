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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, katıldığı bir TV Programı'nda gündeme ilişkin soruları cevaplıyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10 Mart iddiaları hakkında, "Bu söylemler yanlıştır. Bunu denemek isteyenler varsa ortaya çıksınlar. Türk milleti 15 Temmuz'daki verdiği cevabı kat kat verecektir." dedi.
Bahçeli, idam tartışmaları hakkında "Eğer idamla ilgili adım atılacaksa MHP bu konuda var." ifadelerini kullandı.
idamla ilgili adım atılacaksa MHP bu konuda var." şeklinde konuştu.
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki saldırıya ilişkin ifadelerine ilişkin şunları söyledi:
"Siz de kalkıyorsunuz, artık ağzından mı kaçtı, şuurlu bir şekilde mi söyledi, 'İslam'dan kaynaklanıyor terör' diyorsunuz. Bu ne büyük bir talihsizlik."
Mansur Yavaş ile ilgili iddialar hakkında, "Bu şahıs CHP adaylığından çekilmelidir." şeklinde konuşan Bahçeli, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Bunu getirmiş olan Kemal Kılıçdaroğlu 'Siz buradan ayrılın' demesini de bilmelidir. Neyi bekliyor Kılıçdaroğlu? CHP'de çok değerli siyasetçiler var."
Emeklilikte yaşa takılanlar hususunda konuşan Bahçeli şunları söyledi:
Şu an için bunun çıkması mümkün değil. Hele hele seçime 10 gün kala böyle popülist bir politika da uygulanmaz. Ama seçim sonuçları belirlenir, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kalıcı istikrar sağlayıcı güçle yoluna devam ederse bu konuyu da çözmesi için tavsiyelerde bulunulabilinir."
YENİ PARTİ TARTIŞMALARI
Bahçeli, yeni parti tartışmalarına ilişkin "Adalet ve Kalkınma Partisinin içerisinde 'Yeni siyasi oluşuma ihtiyaç var' diyenler bir senaryonun figüranlarıdır." dedi.
"Biz bir siyasi partiyiz Cumhur İttifakı kurduk." diyen Bahçeli, "Kendileri ise AK ittifakı kurarak partilerine ve Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıksınlar." şeklinde konuştu.
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