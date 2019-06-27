Muğla'nın Milas ilçesinde Richter ölçeğine göre 3, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hafif şekilde hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü Milas ilçesi Ulaş Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 12.30´da meydana geldi. Yerin 6,87 kilometre derinliğinde olan deprem, bölgede hafif şekilde hissedildi. Depremde, can ve mal kaybı olmadı.
SON DEPREMLER 27 HAZİRAN - KANDİLLİ RASATHANESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.06.27 12:30:23 37.2137 27.8537 7.3 -.- 2.5 -.- ULAS-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.06.27 10:55:28 36.7815 39.7352 16.2 -.- 3.1 3.1 TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel 2019.06.27 09:57:14 38.4702 39.2927 7.8 -.- 2.1 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2019.06.27 09:46:05 36.6522 29.0890 3.4 -.- 1.3 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.06.27 08:40:01 39.4645 31.4727 0.0 -.- 1.6 -.- YENIKOY-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel 2019.06.27 07:02:16 39.1235 27.6275 5.0 -.- 1.6 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel 2019.06.27 06:25:11 39.3948 26.3062 9.7 -.- 2.6 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.06.27 05:48:05 36.5563 28.6852 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.06.27 05:04:12 37.8868 27.0515 6.8 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.06.27 04:20:02 40.9927 43.9523 30.5 -.- 2.1 -.- AZERBAYCAN İlksel 2019.06.27 02:57:42 37.9068 29.3443 6.5 -.- 2.0 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) REVIZE01 (2019.06.27 02:57:41) 2019.06.27 02:03:32 39.5498 28.2173 6.9 -.- 1.9 -.- AKCAKERTIL-KEPSUT (BALIKESIR) İlksel
YORUMLAR