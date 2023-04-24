Son dakika: Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu Ardahan'dan seslendi: Sizden bir şey istiyorum

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HABERTURK.COM

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Ardahan'da konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Adalet sadece Ardahan'a değil, Türkiye coğrafyasına gelecek. Adaleti yolda her yerde arayacağız. Çalışan için de, ev kadını için de, sınava girenler için de adalet. Adaleti mutlaka getireceğim" diye sözlerine başladı.

"Herkese hizmet edeceğiz" diye sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "Büyük beklentileriniz var, biliyorum. Ev kadınlarının sosyal güvenliği yok biliyorum; primsiz Aile Sigortası'nı getireceğim. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, kimsenin kimseye muhtaç olmayacağı sistem getireceğiz. Devlet yanınızda olacak" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Dışarıdan ne geliyorsa getiriyorlar. Bu ülkenin ovaları, tarlaları, çalışan insanları yok mu? Onlar 5'li çetelere çalışıyor ben halka çalışacağım. 5'li çete deyince onlara milyar dolarları aktardılar. 418 milyar doları aktardılar. O parayı alacağım ve halka vereceğim" ifadelerini kullandı.

"Sizden bir şey istiyorum" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Elinizi vicdanınıza koyun ve öyle oy verin. Kul hakkı yiyenlere oy vermeyin" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız ve köy okullarını açacağız. Gençler söz sizinle birlikteyim. Doğu Ekspresi buraya gelecek" ifadelerini kullandı.