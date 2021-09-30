Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.47'de başlayan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 3,5 saatin ardından sona erdi. Toplantı gündemine ilişkin yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VURGUSU

MGK bildirisinde "İklim değişikliği tehdidine karşı küresel düzeyde ortak mücadele planlarının hayata geçirilmesinin zorunluluğuna işaret edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

"Türkiye'nin, her uluslararası meselede olduğu gibi bu konuda da üzerine düşenleri yapacağı belirtilmiştir" denilen bildiride öne çıkan başlılar şöyle:

"(Afganistan) Uluslararası topluma insani krizlerin aşılmasında birlikte hareket etme ve samimiyetle sorumluluk üstlenme çağrısında bulunulmuştur."

Suriye'de sivilleri hedef alan ve istikrara zarar veren eylemler sürdürülebilir çözüme ulaşılmasını engelliyor.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek taraflı eylemlerine destek verilmesinin bölgedeki anlaşmazlıkları derinleştireceğinin altı çizilmiştir.

Ayrıntılar gelecek...