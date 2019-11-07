Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB),10 Kasım için Atatürk'ü anma videosu yayınlandı. "Daima kalbimizdesin" başlığıyla sunulan iki dakikalık videoda, Anıtkabir'in içinden ve dışından görüntülere yer verildi. Görüntülerde 7'den 70'e Türk insanı için Atatürk'ün ne kadar büyük bir anlam taşıdığı vatandaşların Anıtkabir'e yaptıkları ziyaretlerle ifade edildi.

ATATÜRK'ÜN O SÖZÜYLE SON ERDİ

Anma videosunda küçük çocukların Mozole'nin önündeki görüntüleri de yer aldı. Büyük ilgi yaratan video Atatürk'ün, "İki Mustafa Kemal vardır; biri ben, et ve kemik geçici Mustafa Kemal... İkincisi Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! sözüyle sona erdi.