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Son dakika haberler.... Minik Alperen'i döverek öldüren sanığın cezası belli oldu!

Kayseri'de birlikte yaşadığı Emel Öner'in 3 yaşındaki oğlu Alperen Ekinci'yi döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Harun Sezer'in (38) cezası belli oldu. Davada sanık ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Alperen'in annesi Emel Öner ise beraat etti

Son Dakika: 3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren katilinin cezası belli oldu! - Haberler
Minik Alperen'in katilinin cezası belli oldu!
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DHA

Geçen yıl 15 Haziran'da meydana gelen olayda, Harun Sezer 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci'yi yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdü.

DHA'nın haberine göre, 'yaralama' gibi suçlardan da sabıkası bulunan Sezer, Alperen Ekinci'nin cansız bedenini eve 100 metre mesafedeki mezarlıkta toprağa verdi. Emel Öner, cinayetten 1 hafta sonra durumu Harun Sezer'in akrabalarına anlattı. Durumu öğrenen Sezer kaçtı. Sezer'in akrabalarının ihbarı üzerine anne Emel Öner, gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alperen'in cesedi ise gömüldüğü yerden çıkarılıp, otopsi yapıldıktan sonra defnedildi. Harun Sezer de 29 Haziran'da yakalanıp, tutuklandı.

Katil zanlısı Harun Sezer

Sanıklar hakkında 'çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme' ve 'öldürmeye yardım etme' suçlarından dava açıldı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 4'üncü duruşmasına sanıklar Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tutuklu bulundukları cezaevlerinden katıldı. Alperen Ekinci'nin şikayetçi babası Serdal Ekinci ile avukatları ise salonda hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da müdahil oldu.

Anne Emel Öner

'VİCDANSIZ BİR ANNE DEĞİLİM'

Suçsuz olduğunu söyleyen sanık anne Emel Öner, ağlayarak yaptığı savunmada, "O geceyi yaşayan benim. Kızım ve Alperen arasında kaldım. O gece dehşet gecesiydi. Ben, öyle vicdansız bir anne değilim. Harun sürekli beni tehdit etti. Ben yandım, derdimi kimseye anlatamadım. Ben bir anneyim. Tek suçum o gün ölmemek. Adaletinize güveniyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

'BENİM EN UFAK BİR SUÇUM YOK'

Emel Öner'in yalan söylediğini iddia eden sanık Harun Sezer ise, "Mahallemiz sürekli insan hareketliliğin olduğu bir yer. 'Kimseye haber veremedim' derken yalan söylüyor. Mezarın yerini dahi gösteren Emel'dir. Benim sabıkalarımdan sürekli bahsediyorlar ama benim bu olayda en ufak bir suçum yok. Alperen için kendi çocuğumdan vazgeçtim. İyi niyetimin kurbanı oldum. Adaletinize güveniyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Harun Sezer'i, 'çocuğu ya da beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında hiçbir indirim maddesi uygulamadı. Heyet, Emel Öner'in ise beraatine ve tahliyesine hükmetti.

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