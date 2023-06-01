Minik judocuları taşıyan minibüs, kamyona çarptı! Feci kaza!

Balıkesir'de düzenlenen Spor Toto Minikler Judo Turnuvası'na giden Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularını taşıyan servis minibüsü, Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafriyat kamyonuna çarptı.
KAZADA 16 KİŞİ YARALANDI
DHA'da yer alan habere göre kazada servis minibüsünde sıkışan sürücü ile 13 sporcu ve 2 antrenör yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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