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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Minik judocuları taşıyan minibüs, kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var! Feci kaza!
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Minik judocuları taşıyan minibüs, kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var! Feci kaza!

Aksaray'dan yola çıkan ve Balıkesir'de düzenlenecek olan Spor Toto Minikler Judo Şampiyonası´nda mücadele edecek sporcuları taşıyan minibüs, Bursa'da hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada antrenör 44 yaşındaki Abdülcelil Er Bayram hayatını kaybetti, 14 sporcu ve 1 antrenör ile sürücü yaralandı

Son dakika: Minik judocuları taşıyan minibüs, kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var! Feci kaza!
DHA

Bursa'da kaza, saat 06.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Bursa- Eskişehir kara yolu Kalburt mevkiinde meydana geldi.

AYNI YÖNDE GİDEN KAMYONA ÇARPTI

DHA'da yer alan habere göre Aksaray´dan, Balıkesir´de yarın yapılacak olan Spor Toto Minikler Judo Şampiyonası´nda mücadele edecek sporcuları taşıyan Halil İbrahim Akkurt (40) yönetimindeki minibüs, aynı yöne giden Selahattin Cerrah (50) yönetimindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

KAZADA 16 KİŞİ YARALANDI

Kazada minibüste sıkışan sürücü ile 14 sporcu ve 2 antrenör yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tedaviye alınan yaralılardan antrenör Abdülcelil Er Bayram, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"SPORCULARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ"

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıları ziyaret etti. Sporcuların sağlık durumlarının iyi olduğunu, tedbir amaçlı hastanede tutulduğunu söyleyen Arslan, "Minibüs, kamyona arkadan çarpıyor. Araçta şoför, 2 antrenör ve 14 sporcu evladımız olmak üzere toplam 17 kişinin olduğunu öğrendik. Bütün yaralıların hastaneye sevki sağlandı. Maalesef bir antrenörümüz hayatını kaybetti. Sporcularımızın genel durumları iyi, kontrol ve müşahede amacıyla hastanede tutuluyorlar. Antrenörümüzün yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

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