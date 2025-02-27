Akaryakıt fiyatları döviz kuru ve petrol fiyatlarında yaşanan hareketliliklere bağlı olarak sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu sebeple LPG, benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak motorine indirim yapıldı. 1 lira 43 kuruşluk indirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, İzmir, Ankara, İstanbul’da LPG, benzin ve motorin fiyatı kaç TL? İşte 27 Şubat 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatı…