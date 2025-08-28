Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir haftada barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Büyük Zafer'in 103'üncü yılını, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladı.

Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü için düzenlenecek faaliyetlere ilişkin bilgi veren Aktürk, bu kapsamda, Ankara'da geçit töreni, Deniz Kuvvetleri tarafından 24 gemi ile 24 limanda halka açık liman ziyaretleri gerçekleştirileceğini söyledi.

Aktürk, 30 Ağustos'ta Anıtkabir'de SOLOTÜRK, Kütahya'da Türk Yıldızları ekiplerinin gösteri uçuşu yapacağını, Eskişehir, Manisa, Konya, Kocaeli, Kahramanmaraş ve Mersin'de muharip uçak geçişleri olacağını ifade etti.

Askeri müzelerin ise 30 Ağustos'ta ücretsiz ziyaret edilebileceğini dile getiren Aktürk, "Tüm halkımızı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün gurur ve coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyoruz. Öte yandan, 30 Ağustos itibarıyla terfi edecek tüm personelimize yeni rütbe ve görevlerinde başarılar diliyor, emekliye ayrılacak mensuplarımıza da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, sağlıklı bir yaşam diliyoruz." dedi.

"İMHA EDİLEN TÜNEL UZUNLUĞU 556 KİLOMETRE OLDU" Tuğamiral Aktürk, Türkiye'nin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla 7 gün 24 saat esasıyla görev ve faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, "Son bir haftada barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim olmuş, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiştir. Suriye Harekat Alanlarında devam eden tünel imha faaliyetleri kapsamında, son bir haftada Menbic bölgesinde imha edilen 8 kilometre uzunluğundaki tünel ile birlikte, imha edilen tünel uzunluğu 556 kilometre olmuştur." ifadelerini kullandı. Hudut güvenliği faaliyetlerine zorlu iklim ve arazi şartlarında kesintisiz devam edildiğini vurgulayan Aktürk, şunları kaydetti: "Hafta boyunca sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 395 şahıs yakalanmış, 976 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 508, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 47 bin 857 olmuştur. Yine, bu hafta içerisinde Van ve Iğdır hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 166 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞA KATKILAR Tuğamiral Aktürk, TSK'nın ulusal güvenliğin yanı sıra bölgesel ve küresel barış ve istikrara etkin katkılar sunmaya da devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu: "Libya'daki kapsayıcı ve istikrarı teşvik eden politikamız doğrultusunda, Libya'nın hem Doğu hem Batı tarafı ile ilişkilerimizin geliştirilmesi maksadıyla 20-21 Ağustos tarihlerinde TCG Kınalıada korvetimizin gerçekleştirdiği Bingazi liman ziyareti kapsamında, Savunma ve Güvenlik Genel Müdürümüz başkanlığındaki Milli Savunma Bakanlığı heyetimiz Libya Ulusal Ordusu Komutan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Saddam Hafter'i ziyaret etmiş, 'Tek Libya Tek Ordu' hedefiyle müşterek gerçekleştirilebilecek çalışmalara ilişkin toplantılar yapılmış, Orgeneral Saddam Hafter tarafından TCG Kınalıada'ya ziyarette bulunulmuş, TCG Kınalıada korvetimiz, Libya Ulusal Ordusu Deniz Kuvvetleri bağlısı karakol botları ve TCB-59 helikopterimizle PASSEX ve PHOTEX eğitimleri icra etmiştir." "İSRAİL YÖNETİMİ, BÖLGEMİZİN GÜVENLİĞİ VE İSTİKRARINI ZEDELEMEKTEDİR" İsrail'in, bölgedeki barış ve istikrarı hedef alan pervasız saldırılarını sürdürdüğünü hatırlatan Aktürk, şunları ifade etti: "İnsani felaketin devam ettiği Gazze'de, açlıkla sınanan Filistin halkının verdiği yaşam mücadelesi her geçen gün dayanılmaz bir hal almakta, İsrail güçlerinin hastanelerde bulunanlar dahil masum sivilleri ve gazetecileri kasten hedef alan katliamları devam etmektedir. Bağımsız gazetecilerin hedef alınması yaşanan katliamın ve insani trajedinin uluslararası kamuoyuna yansıtılmasını engellemeyi amaçlamaktadır. İşlediği savaş suçları ve uluslararası ihlallerin cezasız bırakılması, İsrail'in zorbalıkta sınır tanımaz tavrını pekiştirmektedir. İsrail'in bu tavrı karşısında, Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması, insani yardım koridorlarının kesintisiz açık bulundurulması ve sorumluların hesap vermesinin temin edilmesi uluslararası toplumun temel yükümlülüğü haline gelmiştir. Ayrıca, İsrail yönetiminin, Suriye, Lübnan ve Yemen'deki saldırıları da bölgemizin güvenliği ve istikrarını zedelemektedir. İsrail'in, tüm komşu ve bölge ülkelerinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyması bölgesel barış ve istikrar için zaruridir."