MSB'den GKRY açıklaması: Dikkatle izlenmekte
Milli Savunma Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin İsrail'den savunma sistemi tedariki hakkında açıklamada bulundu. Bakanlık kaynakları, "Adadaki dengeleri bozmaya yönelik her türlü girişim dikkatle izlenmekte, KKTC'nin güvenlik ve huzuru için tedbirler alınmaktadır" ifadelerini kullandı
Giriş: 18.09.2025 - 12:04 Güncelleme: 18.09.2025 - 12:08
