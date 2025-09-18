Habertürk
        MSB'den GKRY açıklaması: Dikkatle izlenmekte

        MSB'den GKRY açıklaması: Dikkatle izlenmekte

        Milli Savunma Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin İsrail'den savunma sistemi tedariki hakkında açıklamada bulundu. Bakanlık kaynakları, "Adadaki dengeleri bozmaya yönelik her türlü girişim dikkatle izlenmekte, KKTC'nin güvenlik ve huzuru için tedbirler alınmaktadır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 12:04 Güncelleme: 18.09.2025 - 12:08
        GKRY açıklaması: Dikkatle izlenmekte
