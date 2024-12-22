Muğla'da 4.7 büyüklüğünde deprem
AFAD: Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, saat 22.09'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Giriş: 22.12.2024 - 22:26 Güncelleme: 22.12.2024 - 22:48
Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 22.09'da 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Datça ilçesine 224 kilometre mesafede olan depremin, 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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