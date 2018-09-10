CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

İnce'nin açıklamaları şöyle:

Seçim değerlendirmesi- "Bir milletvekili arkadaşımıza kağıda yazdım. Bizim sınırımız yüzde 30. Yüzde 30 ile 40 arasında alırdık. Saadet Partisi 3 olsa, Meral Hanım 10'un üzerinde alsa zaten ikinci tura kalacaktı. Ben kazanacağıma inandım. İkinci tura kalacağına inanmasam nasıl 107 miting yaparım. CHP'nin yenildiği 9 seçim var. Neden onlarda insanlar hayal kırıklığı yaşamadı. Bu sefer insanlar çok umutlandı çünkü. Hatalarım olmuştur."

Kurultay tartışmaları - "Kurultay tartışmasını kapatmak lazım artık. Önümüze bakmak lazım, seçimler var. Genel başkan seçimde özverili işler yaptı. Seçimde çelişkiler, çift başlıklılar oldu. Genel başkan cumhurbaşkanı adayı olmalıdır. Ekonominin hali ortada. Böyle bir ortamda kıyametin koparılması lazım. Yapamıyorlar. Ortalık yangın yeri ortada muhalefet yok. Sadece CHP değil, diğer partiler de yok. Hangi parti memleketi kurtaracaksa kurtarsın. Böyle bir ortamda muhalefet sesini çıkarmayacak da ne zaman çıkaracak? 24 Haziran'dan bu yana döviz yüzde 40 artmış. CHP'nın bunları meydan meydan gezip halka anlatması lazım.Genel Başkan'a dedim ki, 'Tartışmasız kurultay gerçekleştirelim, sancısız değişim olsun. Ben Yüksekova'dan gireyim, Datça'dan çıkayım.' Bir şey demedi. Masaya vurmuş falan yok öyle bir şey. Genel başkan olmak için yanıp tutuşmuyorum. Beni, PM'ye çağırmadılar. Buna gülüyorum. Kapı kapı, miting miting gezen benim, televizyonlarda konuşan, süreci yöneten benim. Beni çağırmadılar. Partililerin ayağa kalkması lazım. Bu camı çerçeveyi indirin demek değil."

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