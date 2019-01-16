Münbiç'te ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona ait devriye güçlerinin yakınında bir patlama gerçekleşti.

ABD'li bir yetkilinin yaptığı son dakika açıklamasına göre, saldırıda 4 Amerikan askeri öldü, 3 asker yaralandı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise, saldırıda ölenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı. Olayın ardından bir Amerikan helikopterinin olay yerine iniş yaptığı ve yaralıları tahliye ettiği belirtildi.

Sputnik'e konuşan görgü tanıkları, patlamanın koalisyon askerleri ile YPG mensuplarının bulunduğu bir kafenin yakınında gerçekleştiğini söyledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi olayın bir intihar saldırısı olduğunu duyururken, saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Halep'in Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor. ABD, ilçenin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'lıların ilçeyi terk edeceğini sözünü vermişti. Taahhütün yerine getirilmediği uzun sürenin ardından Türkiye ve ABD, 2018'in Haziran ayında Münbiç yol haritasında uzlaşmıştı. Plan çerçevesinde Türkiye ve ABD, ilçede ortak devriyelerini sürdürüyor.