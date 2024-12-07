İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL; asgari ücret ve açlık sınırının bile altındayken yalan üretmekten başka hiçbir tedbir alınmamıştır. Hal böyleyken adeta dalga geçercesine 2024 yılı, 'Emekliler Yılı' olarak ilan edilirken, milyonlarca emeklimize bir asgari ücret maaş dahi çok görülmüştür" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, partisi tarafından Ankara'da bir otelde düzenlenen 'Emekliler Kurultayı'na katıldı. Sendika ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, milletvekilleri ve emeklilerin yer aldığı programda konuşan Dervişoğlu, "Ülkeyi yönetenlerin görevi, vatandaşlarımızın yaşadıkları devasa sorunlar karşısında mazeret üretmek, aldatmak değil çözüm bulmaktır. Türkiye, imkanları verimli kullandığı takdirde zengin bir ülkedir. Bugün en temel problem, insanı merkeze alan, insanımızı insanca yaşatma anlayışını öne çıkarabilen politikalar üretebilme acziyetidir. Çözülmesi gereken en büyük sorun, bu zihniyet dönüşümünü gerçekleştirerek, pastadan payın her kesime adil olarak dağılımını sağlamaktır" dedi.

'SEYYANEN ZAM SÖZÜ TUTULMADI' Emeklilerin haklarını düzenleyen 5434 ve 5510 sayılı kanunların gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Dervişoğlu, "Çifte standart uygulamalar ortadan kaldırılmalı ve yeni bir kanuni düzenleme yapılmalıdır. Memur emeklilerimize, bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ödeneceği söylenen ve bugün aylık 15 bin TL'ye ulaşan seyyanen zam sözü tutulmamıştır. Bu sebeple, çalışan memur ile emekli memur arasındaki gelir makası açılmıştır. Emekli ve çalışan memur arasındaki maaş neredeyse üçte bir oranına gerilemiştir. Seyyanen zam, ek ödeme, fazla çalışma, döner sermaye ücretleri, uzmanlık, başöğretmenlik tazminatları ve ek ders gibi gelirlerin emekliliğe yansıtılmaması, çalışan memur ve emekli memur arasındaki maaş farkını çok daha fazla artırmış durumdadır" diye konuştu.

'İNTİBAK YASASI HALA ÇIKARILMAMIŞTIR' Açlık sınırının 20 bin 561 TL, yoksulluk sınırının 66 bin 976 TL olduğunu aktaran Dervişoğlu, "En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL; asgari ücret ve açlık sınırının bile altındayken yalan üretmekten başka hiçbir tedbir alınmamıştır. Hal böyleyken adeta dalga geçercesine 2024 yılı, 'Emekliler Yılı' olarak ilan edilirken, milyonlarca emeklimize bir asgari ücret maaş dahi çok görülmüştür. Kök maaş denilen ucube anlayışı değiştirmek adına hiçbir çalışma hala yapılmamaktadır. İntibak yasası tüm gayretimize rağmen hala çıkarılmamış; aynı, hatta daha fazla prim gün sayısına sahip olanlara daha az maaş verilmesi uygulaması ısrarla sürdürülmüştür. Bu konuda, İYİ Parti olarak verdiğimiz kanun teklifi, Cumhur İttifakı'nca reddedilmiştir. Birçok çalışanın 2025 yılında emekli olması halinde, 2024 yılına göre yüzde 31,5 oranında daha az maaş alacağı bilinmesine rağmen bu problemi düzeltmek adına hiçbir kanuni düzenleme, şu ana kadar yapılmamıştır. İktidar bir yandan genç yaşta emekliliğe karşı olduğunu söylerken, diğer yandan 696 sayılı KHK ile kadroya geçenler, yaşlılık aylığı almaya hak kazandığı günden itibaren istekleri dışında zorunlu emekli edilmektedir. 3 bin 600 ek gösterge düzenlemesinin dışında bırakılan kamu çalışanları için söz verilen kanuni düzenleme yaşama geçirilmemiştir. Bu vurdumduymazlık birçok kamu çalışanının mağdur olması sonucunu doğurmuştur. Kademeli emeklilik, staj ve çıraklık mağdurlarının talepleri görmezden gelinmiş, onlara umut verici bir açıklama dahi çok görülmüştür" dedi.