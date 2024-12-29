İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti heyetinin dün İmralı Adası'na gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı açıklamaya ilişkin, "Kimin ne istediği belli olmadan, birtakım adresler göstererek, 'Türkiye'nin geleceğine dair bir yol haritasını müştereken oluşturuyoruz' hissiyatı yaratılmasını ben kabul etmiyorum." dedi.

Dervişoğlu, partisinin Etimesgut İlçe Başkanlığınca bir toplantı salonunda düzenlenen teşkilat buluşmasında yaptığı konuşmada, partilerini yok etmek, bölmek ve siyasi ömrüne vade biçmeye çalışanlar bulunduğunu öne sürdü.

Siyasetin gidenlerle değil, kalanlarla yapıldığını vurgulayan Dervişoğlu, 2025'in İYİ Partinin 'şahlanış yılı' olacağını; emeklinin, dulun, yetimin, gençlerin, çiftçinin, dar gelirlinin, asgari ücretli işçinin ve memurun başına gelen olumsuzlukların hesabını soracaklarını ifade etti. REKLAM Türkiye'nin çok önemli problemleri olduğunu aktaran Dervişoğlu, "22 bin 104 lira asgari ücretle geçinilir mi? 12 bin 500 lira emekli maaşı ne olacak? 15, 17, 20 bin lira olsa o emekli ücretiyle geçinilebilir mi? Girdi maliyetleri bu kadar yükselmişken, gübre, ilaç, mazot yüzde 100'den fazla zamlanmışken, çiftçi ektiği üründen bereket oluşturup hanesine ekmek götürebilir mi? Gençlerimiz işsiz. Türkiye, işsiz üniversiteliler cehennemine dönüştü. Gençlerimiz, başka ülkelerde gelecek arıyor." diye konuştu.

SORU-CEVAP Dervişoğlu, programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. DEM Parti heyetinin İmralı Adası ziyaretine yönelik bugünkü yazılı açıklamasına ilişkin görüşleri sorulan Dervişoğlu, "Dün, devletin bazı yetkilileriyle o ziyareti yapanlar bir görüşme yaptılar ve ortak bir metin hazırladılar. O metni dikkatlice okuyacağım. İçinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin beklentilerinin hilafına olan ne varsa onu değerlendirip kamuoyuyla paylaşacağım." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, "Teröristbaşı Öcalan'ın, Bahçeli ve Erdoğan'ın paradigmasına olumlu katkı sunmaya hazırım' çağrısı mı bu?" şeklindeki soruya, "Paradigmanın ne olduğunu bilmiyoruz. Herkes sır katipliğinde konuşuyor. Abdullah Öcalan'dan ne istendiğini bilmiyoruz. Teröristbaşı Öcalan'dan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne bekler? Ben bunu anlayabilmiş değilim." sözleriyle yanıt verdi.

REKLAM Dervişoğlu, DEM Parti heyetinin yazılı açıklamasındaki, "Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır." ibaresinin sorulması üzerine, "TBMM'nin bu gelişmelerle ilgili magazinel haberlerin dışında herhangi bir bilgisi yok. Dolayısıyla TBMM elbette ki inisiyatif almalıdır. Ama bütçeyi görüşürken bile, bütçenin bir rakamını veya metindeki bir virgülü değiştirmeye muvaffak olamıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin her meseleyi açıkça tartışması gerektiğini vurgulayan Dervişoğlu, "Kimin ne istediği belli olmadan, birtakım adresler göstererek, 'Türkiye'nin geleceğine dair bir yol haritasını müştereken oluşturuyoruz' hissiyatı yaratılmasını ben kabul etmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sokakta akıl arayan bir devlet görünümünden behemehal kurtarılmalıdır." diye konuştu.