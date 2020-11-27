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Haberlerİş-YaşamSon dakika! Naci Ağbal'dan önemli açıklamalar
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TCMB Başkanı Ağbal: Fiyat istikrarı finansal istikrar için önkoşul

TCMB, yılın son finansal istikrar raporunu yayımladı. Başkan Naci Ağbal, rapora yazdığı önsözde "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı, finansal istikrar için vazgeçilmez bir unsur, bir ön koşul olarak görülmektedir." ifadelerini kullandı. İç talebe ve altın ithalatına bağlı olarak cari işlemler açığının yükseldiğini belirten Ağbal, "Dolarizasyon eğilimi artmıştır. Bu durum, kurlar ve döviz rezervleri üzerinde baskı oluşturarak, fiyat istikrarına ve makrofinansal istikrara yönelik riskleri artırmıştır" dedi

Son dakika! Naci Ağbal'dan önemli açıklamalar
HABERTURK.COM

TCMB, yılın son finansal istikrar raporunu yayımladı. Başkan Naci Ağbal, rapora yazdığı önsözde "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı, finansal istikrar için vazgeçilmez bir unsur, bir ön koşul olarak görülmektedir." ifadelerini kullandı.

İç talebe ve altın ithalatına bağlı olarak cari işlemler açığının yükseldiğini belirten Ağbal, "Dolarizasyon eğilimi artmıştır. Bu durum, kurlar ve döviz rezervleri üzerinde baskı oluşturarak, fiyat istikrarına ve makrofinansal istikrara yönelik riskleri artırmıştır" dedi.

Ağbal, "Fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi odaklı sıkı parasal duruşumuz mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacaktır. Finansal istikrarın korunması ve finansal sistemin güçlendirilmesi hedefleri çerçevesinde; bütüncül bir yaklaşımla, yurt içi ve küresel gelişmeler ve risk unsurları yakından takip edilecektir. Finansal piyasaların gelişmesi ve etkin çalışması gözetilecek, makrofinansal ölçekte kırılganlıkların oluşmasının önlenmesi ve var olan kırılganlıkların azaltılması amacıyla ilgili paydaşlarla koordineli ve etkili politikalar uygulanacaktır." değerlendirmesine bulundu

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