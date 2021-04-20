Necdet Üruğ, son yolculuğuna uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlikSon dakika: Necdet Üruğ, son yolculuğuna uğurlandı
ABONE OL

Necdet Üruğ, son yolculuğuna uğurlandı

19. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Mustafa Necdet Üruğ (100),Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Son dakika: Necdet Üruğ, son yolculuğuna uğurlandı
Necdet Üruğ, son yolculuğuna uğurlandı
0:00 / 0:00
AA

Tedavi gördüğü İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle vefat eden Üruğ için öğle vakti Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Türk bayrağına sarılı tabut ile naaşı askerlerin omuzlarında getirilen Üruğ için, pandemi dolayısıyla sosyal mesafeli namaz kılındı. Üruğ'un fotoğrafı ve üstün hizmet madalyalarının bulunduğu tablo da askerler tarafından törenle getirilerek musalla taşına konuldu.

Üruğ'un cenazesine oğlu Hadi Üruğ, gelini Sergül Üruğ, torunları Beyza Yalçın ve Ceyda evren, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem, Emekli Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ da katıldı.

Törene, Türk Silahlı Kuvvetleri ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kuvvet komutanları çelenk gönderdi.

Mustafa Necdet Üruğ, Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Üruğ'un oğlu Hadi Üruğ, basın mensuplarına, "Onu anlatmak için benim kelime dağarcığım yetmez. Tanıyanlar bilir. Onun için benim çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Şerefli ve onurlu bir babanın oğlu olmakla gurur duyuyorum. Mutlu yaşadı. 100 yaşını sağlık, huzurla bitirdi. Toprağında rahat uyusun." ifadelerini kullandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KAYIP ATLAR! Son dakika: 100 kayıp at! Dörtyol Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
GÜNDEM100 kayıp at! Dörtyol Belediye Başkanı MHP'den istifa ...
YETMİYOR! Son dakika: Ankara Şehir Hastanesi'ne ek pandemi bölümü
GÜNDEMAnkara Şehir Hastanesi'ne ek pandemi bölümü!
Rubato solistiyle ilgili davada yeni gelişme - Haberler
GÜNDEMRubato solistiyle ilgili davada yeni gelişme
Son dakika: 1915 Olayları Uluslararası Konferansı düzenlendi - Haber
GÜNDEMAltun: Sözde Ermeni soykırımı iddiası iftiradır
Orucu bozan haller nelerdir? DİYANET AÇIKLAMASI: Kaza gerektiren durumlar nelerdir?
GÜNDEMOrucu bozan durumlar nelerdir?
Güzellik salonları ne zaman açılacak? Güzellik salonlarının açılacağı tarih
GÜNDEMGüzellik salonları ne zaman açılacak?
2020 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS DHBT sonuç tarihi belli oldu mu?
GÜNDEM2020 KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?
İşte Habertürk bulmaca sayfası
GÜNDEMBugünün bulmacasını çözdünüz mü?
Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Uçakla, otobüsle ya da arabayla seyahat yasak mı, serbest mi?
GÜNDEMŞehirler arası seyahat yasağı var mı?
TUZAK... Son dakika: İnternetten tanıştığı kızla buluşmaya gitti, dayak yedi
GÜNDEMİnternetten tanıştığı kızla buluşacaktı, dayak yedi