Netanyahu: Müzakerelere başlanması talimatını verdim

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, savaşı bitirmek ve esirleri geri getirmek için, İsrail'in kabul edebileceği şartlara uygun olarak ateşkes müzakerelerine başlanması için talimat verdiğini duyurdu.

Netanyahu ayrıca, Gazze kentini işgal planını onaylayacağını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü, dün yaptığı açıklamada, Gazze'nin tamamını işgal planının ilk aşamasına geçildiğini bildirmiş ve Hamas ile çatışmalar yaşandığını duyurmuştu.

Kanal 12'ye konuşan bir İsrailli yetkili ise müzakerelerin ağır ateş altında yapılacağını ifade etmişti.

İsrailli esirlerin aileleri ise, İsrail yönetiminin toplumdan uzak olduğunu ve derhal anlaşma sağlanması gerektiğine dair açıklamada bulunmuştu.

İSRAİL SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 9'u insani yardım bekleyenler olmak üzere 41 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

REKLAM

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki sivil alanlara yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırı sonucu aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

Refah kentinde de yardım dağıtım noktası yakınlarında bekleyen Filistinlilere düzenlenen saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki saldırılar Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Salahaddin Caddesi'nde de insani yardım bekleyen siviller İsrail saldırılarına maruz kaldı. Saldırıda 2'si çocuk 5 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Netzarim bölgesi yakınlarındaki yardım bekleyenleri hedef alan saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki saldırılar Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki bir dairenin hedef alındığı saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu. İsrail ordusu, Şeyh Rıdvan Gölü çevresinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin çadırını topçu saldırısıyla hedef aldı. Saldırı 1 çocuğun hayatını kaybetmesine, annesinin yaralanmasına neden oldu. REKLAM Gazze kentinin kuzeybatısında bir evin hedef alındığı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Zeytun, Sabra ve Cibaliya bölgeleri Cibaliya beldesinde İHA ile düzenlenen bombalı saldırıda 4 Filistinli öldü. İsrail birkaç gündür saldırılarına devam ettiği Gazze'nin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde Filistinli sivillerin toplandığı alanı İHA ile vurdu. Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.