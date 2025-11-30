Habertürk
        Son dakika: Niğde haberleri: 23 yaşındaki genç ölü bulundu | Son dakika haberleri

        23 yaşındaki genç ölü bulundu

        Niğde'de metruk binada bir kişinin yerde hareketsiz yatan 23 yaşındaki genç ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 15:33 Güncelleme: 30.11.2025 - 15:40
        23 yaşındaki genç ölü bulundu
        Niğde'de 23 yaşındaki genç metruk binada ölü bulundu.

        AA'nın haberine göre olay; Niğde'de de meydana geldi. Metruk binada bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin çalışması sonucu cansız bedenin 23 yaşındaki E.Ö'ye ait olduğu belirlendi.

        BELEDİYEDE ÇALIŞTIĞI ÖĞRENİLDİ

        E.Ö'nün cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Öte yandan, E.Ö'nün Niğde Belediyesinde çalıştığı öğrenildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

