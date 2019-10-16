Etiyopya’nın Nobel ödüllü Başbakanı Abiy Ahmed, kendisinin sürdüğü ağaç sulama tankeriyle başkent sokaklarında dolaşarak yeni dikilen fidanlara su verdi.

Ahmed, yaklaşık 3 ay önce bir günde 350 milyon fidanı toprakla buluşturarak dünya rekoruna imza atan Etiyopya’da dikilen fidanlara sahip çıkılması için yeni bir kampanyaya öncülük etti.

Şoför koltuğuna geçtiği ağaç sulama tankeriyle başkent Addis Ababa sokaklarında dolaşan Ahmed fidanları suladı.

Etiyopya Başbakanlık Ofisi'nin Twitter hesabından paylaşılan resimlerde, yağmur sezonunun sona ermesiyle fidanların bakıma ihtiyaç duyduğu dönemin de başladığı belirtildi.

Başbakanlık, herkesi dikilen fidanları korumaya ve bakmaya davet etti.

Etiyopya'da Temmuz ayında ulusal çapta başlatılan 'Bir günde 200 milyon ağaç kampanyası' kapsamında hedeflenen rakamın da üstüne çıkılarak 353 milyon fidan dikilmişti.

Hükümetin Mayıs ayında başlattığı “Yeşil Miras” projesi kapsamında ülkede bu yıl sonuna kadar 4 milyar ağaç dikilmesi planlanıyor.

Nobel Barış Ödülü, 'barış ve uluslararası işbirliği yolunda harcadığı çabalardan dolayı' bu yıl Ahmed'e verilmişti.

Nobel Komitesi özellikle de Etiyopya'nın komşusu Eritre ile olan savaşı sonlandırmak için yürüttüğü çabaların, ödülün Abiy Ahmed'e layık görülmesinde önemli rol oynadığını vurgulamıştı.