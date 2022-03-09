Son dakika haberler: O anlar kamerada! Ukrayna'da tank sivil aracı böyle vurdu - VİDEO HABER

O an kamerada! Tank sivil aracı vurdu! Dehşet! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberler... Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları 14. gününde devam ediyor. Ukrayna’nın Makariv bölgesinde 28 Şubat’ta güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Rus tankı, boş sokakta seyir halinde bulunan sivil bir aracı hedef alarak vurdu.

SİVİL ARAÇ TANKI GÖRÜNCE DURMUŞTU

İHA'da yer alan son dakika haberine göre Rus tankını fark ettikten sonra duran sivil araca önce ateş açıldı, daha sonra ise iki kez vuruldu.

ARAÇTAKİ 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yerel basında yer alan haberlere göre, alevlerin yükseldiği araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.