O anlar kameraya yansıdı! Rus askeri şoke etti!

Son dakika haberler... Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, birçok kentte Rus askerlerinin yağmaları devam ediyor.
ZIRHLI ARAÇLA MARKETE GELDİLER
İHA'da yer alan son dakika haberine göre Ukrayna’da kent merkezinde Rus askerleri bulundukları zırhlı aracı bir marketin kapısında durdu.
BİSKÜVİLERİ ALIP ARAMA YAPTILAR
Tanktan inen 2 asker önce marketin bisküvi raflarından biraz yiyecek aldı. Ardından diğer bir asker ise marketin bilgisayar bağlantılarının bulunduğu odaya girerek arama yaptı.
KASADAKİ PARALARI VE DEĞERLİ EŞYALARI ALDILAR
Askerler, markette para kasasına giderek buradaki paralı ve değerli eşyaları da aldı.
OLAY GÜVENLİK KAMERASINA DA YANSIDI
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin yayınlanmasının ardından Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Gerashchenko sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"ÇALMAK SAVAŞMAK DEĞİLDİR"
Gerashchenko yaptığı paylaşımda, “Doğru, çalmak savaşmak değildir. Ukrayna ürünleri Rus askerlerine verilen tarihi geçmiş bisküvilerden daha iyidir” ifadelerini kullandı.
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