Şoke eden olay! Rus İHA'sı o ülkeye düştü! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberler... Rusya’nın Ukrayna operasyonu nedeniyle Polonya, Moldova, Slovakya ve Romanya gibi Ukrayna’ya komşu ülkelerde tedirginlik yaşanırken Ukrayna’ya sınırı bulunmayan Hırvatistan’dan iddia ortaya atıldı.

"UKRAYNA'DAN GELDİ MACARİSTAN'I GEÇTİ"

İHA'da yer alan son dakika haberine göre Hırvatistan Devlet Başkanı Zoran Milanoviç, Ukrayna toprakları üzerinden havalanan bir insansız hava aracının NATO üyesi Macaristan üzerinden kendi topraklarına ulaştığını söyledi.

"YAKITI BİTİNCE ZAGREB'E DÜŞÜYOR"

Milanoviç, “Şu an bilinen, Ukrayna topraklarından gelen İHA'nın yakıtı bitince Zagreb'e düştüğüdür. Nasıl bir nesne olduğunu biliyoruz. Macaristan üzerinde 40 dakikadan fazla uçtu ve Hırvat hava sahasında 7 dakikadan az kaldı. Bu ciddi bir olay. Gerçekler ortaya çıkacak.

"NATO ÜYESİ ÜLKELER NASIL FARK ETMİYOR"

Eski tip bir uçağın NATO üyesi ülkeler üzerinde havada 1 saatten fazla kalması nasıl mümkün olur da kimse bunu fark etmez?” ifadelerini kullandı.

ASKERİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Milanoviç ayrıca insansız hava aracı ile ilgili incelemelerin sürdüğünü, Hırvatistan askeri uzmanlarının da soruşturmaya dahil olduğunu aktardı.

RUSYA'YA AİT OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Hırvatistan Başbakanı Andrey Plenkoviç kendi topraklarına düşen insansız hava aracının Rusya’ya ait olduğunu iddia etti.

Sovyet yapımı Tu-141 tipi keşif uçağı, insansız hava aracı.

Son dakika haberine göre öte yandan, Hırvatistan basını ise düşen dronun Sovyet yapımı bir Tu-141 tipi keşif aracı olabileceğini aktardı.