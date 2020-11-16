AA

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların kolay ulaşım sağlayabilmeleri için pazar yeri ve mezarlıklara uyguladığı ücretsiz servislerin, Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici süre ile durdurulduğu kaydedildi.

AA'nın haberine göre açıklamada, "Bu kapsamda salı günleri Adnan Menderes Mahallesi Kapalı Pazaryeri ve Cuma günleri Şehir ile Paşakent Mezarlığı'na ücretsiz olarak vatandaşları taşıyan belediye otobüsleri, geçici süre ile taşıma işlemlerini gerçekleştiremeyecek." denildi.

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