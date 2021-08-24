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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: O taksici yine yakalandı! Bedeli ağır oldu
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O taksici bu sefer polise yakalandı! Bu sefer bedeli ağır oldu

İstanbul Beyoğlu'nda, müşteri seçen ve taksimetreyi açmadan pazarlık yapıp, istediği parayı alamayınca aracına binen turistleri indiren taksici, çalışma ruhsatı geçici olarak iptal olmasına rağmen trafiğe çıkınca polise yakalandı. Taksiciye bin 483 lira idari para cezası kesilirken, taksisi de trafikten men edildi

Son dakika: O taksici yine yakalandı! Bedeli ağır oldu
O taksici yine yakalandı! Bedeli ağır oldu
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DHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, müşteri seçen ve istediği parayı alamayınca aracına binen turistleri indiren taksiciye, çalışma ruhsatı geçici olarak iptal olmasına rağmen trafiğe çıktığı için para cezası kesildi. Taksisi ise, trafikten men edildi.


İki gün önce bir taksici, turist müşteri görünce taksimetreyi açmak istememiş, talep ettiği parayı alamayınca turistleri aracına almayıp, başka bir turist aileyi de aynı nedenle taksiden indirmişti. Trafik ekipleri, dün Taksim Meydanı'nda yapılan denetimlerde, 34 TAS 35 plakalı taksiyi fark ederek durdurdu.

Yapılan kontrollerde, sürücünün E.Ö. olduğu tespit edilirken, taksinin çalışma ruhsatının da 3 gün süre ile geçici olarak iptal edildiği anlaşıldı. Ekipler, çalışma ruhsatının iptaline rağmen trafiğe çıkan E.Ö'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun EK2/5 maddesince bin 339 TL ve 47/1D (Yönetmelikte belirtilen diğer hükümlere uymamak) maddesine istinaden 144 TL olmak üzere, toplamda bin 483 TL idari para cezası uyguladı. Ekipler ayrıca, 34 TAS 35 plakalı taksiyi de trafikten men etti. Taksi, trafik çekicisi yardımıyla otoparka çekildi.

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