Kırıkkale Çelebi ilçesinde oğlu tarafından kayıp ihbarı yapılan Yusuf A.'nın (55) cansız bedeni, birlikte yaşadıkları evin tuvaletinde parçalanmış halde bulundu.

KAYIP İHBARINDA BULUNULMUŞTU

DHA'daki habere göre olay; Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde meydana geldi. Ö.A., birlikte oturdukları babası Yusuf A.'dan haber alamadığını belirterek, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması gerçekleştirdi.

EVDE DETAYLI ARAMA YAPILDI

Yapılan çalışma kapsamında oğul Ö.A.'nın ifadelerinde çelişki tespit eden jandarma ekipleri, baba ve oğulun birlikte yaşadığı evde detaylı arama yaptı. Yapılan aramada, baba Yusuf A.'ya ait vücut parçaları, evin eklentisindeki tuvalette bulundu.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Cansız bedenin parçalarının bulunmasının ardından Ö.A.'nın aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.