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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD yaz saati uygulamasını kalıcı hale getirmeye hazırlanıyor

        ABD yaz saati uygulamasını kalıcı hale getirmeye hazırlanıyor

        ABD'de Temsilciler Meclisi, yaz saati uygulamasını kalıcı hale getiren yasa tasarısını onayladı. Tasarı, onay için Senato'ya, ardından da başkanın imzasına sunulacak. Yasa yürürlüğe girerse, ABD'lilerin yılda iki kez saatlerini değiştirme zorunluluğunu ortadan kalkacak ancak eyaletlere göre nasıl ilerleneceği tartışma konusu olmaya devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 14:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ABD yaz saati uygulamasını kalıcı hale getirmeye hazırlanıyor

        ABD Temsilciler Meclisi, Salı günü 'Gün Işığını Koruma Yasası'nı kabul ederek yaz saati uygulamasını kalıcı hale getirme yönünde oy kullandı.

        Temsilciler Meclisi üyeleri 308'e karşı 117 oyla, Amerikalıların yılda iki kez saatlerini değiştirme zorunluluğunu ortadan kaldıracak ve ABD'yi şu anda Mart ve Kasım ayları arasında uygulanan, kalıcı standart saat olarak bilinen saat dilimine geçirecek olan yasa tasarısını onayladı.

        ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'a döndükten sonra saat değişikliklerine son vereceğine söz vermişti. Yasa yürürlüğe girerse, saatler artık Kasım ayında standart saate dönmeyecek. Ancak eyaletler, halihazırda yaz saati uygulamasını uygulamıyorlarsa veya yasa değiştirilmeden önce kalıcı standart saati benimsemek için oy kullanmışlarsa, yıl boyunca yaz saati uygulamasından muaf olmayı tercih edebilecek.

        TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

        Uygulamanın destekçileri, saatlerin değiştirilmesinin uyku düzenini bozduğunu, iş kazalarını artırdığını ve trafik kazalarına katkıda bulunduğunu söylüyor. Ayrıca, saatlerin yıl boyunca bir saat ileri alınmasının akşamları daha fazla gün ışığı sağlayacağını ve kış aylarında ekonomik aktiviteyi artıracağını savunuyor.

        Ancak karşı çıkanlar da yoğunlukta. Eleştirenler ise bu değişikliğin kış sabahlarında güneşin bir saat daha geç doğması anlamına geleceğini, bunun da daha fazla çocuğun okula gitmesine, işe gidip gelenlerin, inşaat işçilerinin, çiftçilerin ve diğerlerinin gün ağarmadan önce işe gitmesine neden olacağını söylüyor. Bazı yerlerde, kışın ilerleyen dönemlerinde güneş sabah 9'a kadar doğmayacak.

        I. DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA DEVAM EDİYOR

        I. Dünya Savaşı'ndan bu yana ABD, öğleden sonra daha fazla gün ışığı olması ve elektrik tasarrufu sağlamak için yaz aylarında saatlerini bir saat ileri alıyor. Yaz Saati Uygulaması (DST) olarak bilinen bu değişiklik ile saatler her yıl sonbaharda bir saat geri alınıyor ve standart saate geçiliyordu.

        BBC'deki habere göre I. Dünya Savaşı sırasında yakıt tasarrufuna da yardımcı olan yaz saati uygulaması, çiftçiler arasında popüler değildi ve savaştan sonra kaldırıldı. İkinci Dünya Savaşı sırasında geri döndü ve ülke genelinde saat değişimini standartlaştıran yasa 1966'da kabul edildi, ancak Hawaii ve Arizona dahil olmak üzere bazı eyaletler ve ABD toprakları Porto Riko ve Virgin Adaları bu uygulamadan muaf kalmayı tercih etti.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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