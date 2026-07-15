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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Avusturya kampı performansı göz doldurdu: 11 gol attı 1 gol yedi!

        Fenerbahçe'nin Avusturya kampı performansı göz doldurdu: 11 gol attı 1 gol yedi!

        Fenerbahçe, Avusturya kampını başarılı bir performansla tamamladı. Sarı-lacivertliler, oynadığı üç hazırlık maçını da kazanırken 11 gol atıp yalnızca 1 gol yedi. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde öne çıkan isimler arasında Cengiz Ünder, Ognjen Mimovic ve Oğuz Aydın yer alırken, kamp boyunca yönetim de takımı yalnız bırakmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 12:34 Güncelleme:
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        Fenerbahçe, Avusturya'da göz doldurdu!

        Fenerbahçe Futbol A Takımı, ikinci etap çalışmaları için gittiği Avusturya kampındaki performansıyla göz doldurdu.

        Sezona yönetim değişikliğiyle giren ve başkan Aziz Yıldırım önderliğinde teknik direktör İsmail Kartal'ı göreve getiren sarı-lacivertliler, ilk etap kamp çalışmaları için Topuk Yaylası'nı tercih etti.

        Fenerbahçe, burada 24 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde 30 kişilik kafileyle ilk etap kamp çalışmalarını gerçekleştirdi. Milli oyuncuların yer almadığı kampa yeni transfer Vedat Muric ile giden sarı-lacivertliler, söz konusu süreçte fiziksel yüklemeye ağırlık verdi.

        Topuk Yaylası kampında yapılan ilk etap çalışmasında Vedat Muric'in sakatlığıyla sarsılan Fenerbahçe, kampın başında hazır olmamaları nedeniyle takımla çalışamayan Milan Skriniar ve Marco Asensio'nun yavaş yavaş takıma katılışıyla moral buldu. Söz konusu dönemde verileriyle dikkati çeken isim Archie Brown olurken, Ognjen Mimovic de antrenman maçlarında dikkati çekti.

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        Öte yandan Topuk Yaylası'nda başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin büyük bir bölmü da takımı ziyaret etti.

        DIEGO CARLOS KAMPA KATILMADI

        Fenerbahçe'nin geçen sezon İtalya'nın Como ekibine kiraladığı Diego Carlos, Topuk Yaylası kampına katılmadı.

        Sarı-lacivertlilerin kampa çağırdığı tecrübeli futbolcu, Topuk Yaylası'nda takıma katılmazken, Avusturya kampına götürüldü.

        AVUSTURYA'DA HAZIR GÖRÜNDÜ

        Topuk Yaylası'ndaki kampın ardından İstanbul'a dönen Fenerbahçe, 5-14 Temmuz tarihlerinde ikinci etap kamp çalışması için Avusturya'ya gitti.

        Windischgarsten bölgesindeki kampa milli futbolcular da dahil 36 oyuncuyu götüren teknik direktör İsmail Kartal, burada yoğun bir çalışma süreciyle takımını hazırladı.

        Çoğunlukla çift antrenman yapan Fenerbahçe, söz konusu kampta 3 hazırlık maçı oynadı.

        Buradaki ilk maçında Admira Wacker'i 5-0'la geçen sarı-lacivertli ekip, Pogon Szczecin'i de 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe, son maçında ise LASK'ı 2-1 yenmeyi başardı.

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        Hazırlık müsabakalarında maçlara hızlı başlayan ve ilk golleri erken bulan sarı-lacivertliler, ön alanda oynama isteğiyle de dikkati çekti.

        YÖNETİM TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

        Fenerbahçe yöneticileri, Avusturya kampında takımı yalnız bırakmadı.

        Sarı-lacivertlilerde futbol direktörü Oğuz Çetin, yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ile Futbol AŞ yöneticisi Feridun Geçgel, kamp boyunca takımın yanında yer aldı.

        Ayrıca Oğuz Çetin ve Cihan Kamer, Mason Greenwood'un transfer görüşmeleri için kamptan 2 kez ayrılarak Fransa ve İngiltere'ye gitti.

        CENGİZ ÜNDER'DEN 2 AÇILIŞ GOLÜ

        Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Cengiz Ünder, Avusturya kampında öne çıkan isimler arasında yer aldı.

        Sarı-lacivertlilerin oynadığı ilk 2 hazırlık maçına ilk 11'de başlayan 29 yaşındaki oyuncu, söz konusu müsabakalarda takımına üstünlük sayısını getiren gollere imza atmayı başardı.

        MIMOVIC BURADA DA ÖNE ÇIKTI

        Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ognjen Mimovic, hazırlık maçlarında da performansıyla göz doldurdu.

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        Teknik direktör İsmail Kartal'ın 3 hazırlık maçında da forma şansı verdiği 21 yaşındaki oyuncu, sezona hazır göründü.

        AKE İLK MAÇINA ÇIKTI, VEDAT KAMPA YETİŞEMEDİ

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake, Avusturya kampında ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

        Kampa katılmasının ardından takımla çalışmalara başlayan tecrübeli savunmacı, LASK maçında ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

        Topuk Yaylası kampında sakatlık yaşayan Vedat Muric ise kampa katılamadı.

        6 OYUNCU VAZGEÇİLMEZ OLDU

        Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, 6 oyuncusuna 3 hazırlık maçında da güvendi.

        Sarı-lacivertli takımda savunma hattında yer alan Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan ile orta saha oyuncuları Bartuğ Elmaz, Matteo Guendouzi ve Fred Rodrigues, 3 maça da ilk 11'de başladı.

        OĞUZ AYDIN SAĞ BEK DENENDİ

        Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Oğuz Aydın, hazırlık maçlarında sağ bekte görev aldı.

        Teknik direktör İsmail Kartal, son 2 maçta Mimovic ve Mert Müldür'ü oyundan alırken, bu pozisyonda Oğuz Aydın'a görev verdi.

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        11 GOL ATARKEN KALESİNDE 1 GOL GÖRDÜ

        Fenerbahçe, hazırlık müsabakalarında hem hücum hem de savunmada etkili bir performans ortaya koydu.

        Sarı-lacivertliler 3 müsabakada 11 gol atarken, kalesinde sadece 1 gol gördü.

        Cengiz Ünder ve Sidiki Cherif 2'şer golle öne çıkarken, Milan Skriniar, Fred Rodrigues, Rodrigo Becao, Anthony Musaba, İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu birer gol buldu. Bir golü de rakip oyuncu kendi kalesine gönderdi.

        Ayrıca kampta Mert Günok, Tarık Çetin ve İrfan Can Eğribayat'tan oluşan kaleci rotasyonundaki 3 isim de forma şansı buldu.

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