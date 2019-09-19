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HaberlerGündemSon dakika... Olay yeri: İstanbul! Okul önünde pompalı dehşeti: 2 yaralı! - Haberler

Son dakika... Olay yeri: İstanbul! Okul önünde pompalı dehşeti: 2 yaralı!

İHA

İstanbul Pendik'teki Zübeyde Hanım Ortaokulu önünde kimliği belirsiz bir kişi sokak ortasında kavga ettiği kişiye pompalı tüfekle ateş açtı. Öğrencilerin çıkış saatine yakın dakikalarda yaşanan olayda yoldan geçen iki vatandaş saçmaların vücutlarına isabet etmesiyle yaralandı

okul önünde pompalı dehşeti

İstanbul Pendik'teki, Çınardere Mahallesi Beyefendi Sokak üzerinde bulunan Zübeyde Hanım Orta Okulu önünde dün 15.30 sıralarında kan donduran bir olay meydana geldi.

Bir kişi iddiaya göre kavga ettiği kişiye pompalı tüfekle ateş açtı. Okul önünde yaşanan pompalı dehşet sırasında öğrenciler büyük şok yaşadı.

BİR ÇİFT BACAKLARINDAN YARALANDI

İHA'da yer alan habere göre okulun çıkış saatine yakın dakikalarda yaşanan olayda, silah seslerini duyan vatandaşlar korkuyla etrafa kaçmaya başladı. Pompalı tüfekte bulunan saçma parçaları o esnada yoldan geçmekte olan bir çiftin bacağına isabet etti. Yaralı çift, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

POLİS, POMPALI ZANLIYI HER YERDE ARIYOR

Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri hemen olay yerine geldi. Olay yeri ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri kimliği belirsiz kişiyi bulmak için geniş çaplı arama başlattı. Öğrencilerin o sırada derste olması büyük bir faciayı önledi.

 

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